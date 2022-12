Football: «Le championnat luxembourgeois, c'est niveau babyfoot»

Un exploit salué et relayé par le compte Twitter français spécialisé, Footbalogue, dans un post publié le 22 décembre, faisant la lumière sur le jeune joueur français, passé par Dijon et l'AS Nancy Lorraine. Mais pour certains suiveurs du compte aux 1,6 million d'abonnés, l'exploit sportif est à relativiser. «Le Luxembourg a un championnat?» s'interroge «Aymen». «Le championnat du Luxembourg, c'est niveau babyfoot», surenchérit «Xavier Aubineau». «Moi aussi à l'Urban League, je suis à trois matches joués, 18 buts marqués et personne ne parle de moi», ironise un autre internaute.

Mais d'autres commentaires, un peu plus éclairés, apportent des élements de contexte aux plus sceptiques. «Non c’est faux, le championnat est bon, je suis frontalier et donc je connais un peu leur niveau, c’est proche du National» lance «Manfin Cedric». «La plupart des gens qui critiquent n'auraient même pas le niveau de la Division 3 du Luxembourg», lance LCR95. «T'as même pas ta place dans l'équipe C de Dudelange», répond un autre internaute, en dessous d'un commentaire moqueur. Un autre Twitto rappelle que Dudelange a participé deux fois à l'Europa League au cours des cinq dernières années.