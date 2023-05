Le chancelier allemand enlacé par un inconnu sur la piste d’un aéroport

«Que des gens me disent bonjour et me saluent, ce n’est pas quelque chose qui m’impressionne, c’est tout à fait normal et je n’ai pas ressenti cette situation comme dramatique», a commenté Olaf Scholz lors d’une conférence de presse à l’occasion d’une visite à Tallin en Estonie. «La police fait du bon travail, je me sens en sécurité», a-t-il tenté de rassurer.