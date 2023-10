Le changement d'heure a un impact sur les lève-tôt

«Ceux qui souffrent le plus du changement d'heure sont les personnes qui ont un rythme relativement court, typiquement les lève-tôt soit 20 à 30% de la population, et les personnes qui ont des horaires de travail irréguliers, explique le Dr Dirk Ulbricht, neurologue et médecin responsable du laboratoire du sommeil au CHEM. Ils font une espèce de jet-lag qui se traduit par de la fatigue, un trouble de la concentration».