Concert à Chicago: Le chanteur de Rage Against The Machine se blesse, mais continue le show

«Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma jambe. Mais vous savez quoi? On va continuer ce putain de concert. Même si je devais ramper sur le sol de la scène, on va jouer pour vous ce soir», a lancé l’Américain au public avant de reprendre le show là où il en était resté. Son attitude a été largement saluée sur le Net et par les autres membres de Rage Against The Machine, Tom Morello en tête, à la fin de la prestation. «Zack a fait le 90% du show assis sur un haut-parleur et c’était quand même génial», «Il a livré une meilleure performance en étant assis que la majorité des artistes sur leurs deux jambes. Quel putain de show!», «Rage Against the Machine était incroyable. Zack s’est blessé et est revenu pour finir son set assis. Il n’a pas manqué une seule note», lit-on sur Twitter. Le groupe n’a pas encore communiqué sur l’état de santé de son chanteur.