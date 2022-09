Dan Reynolds : Le chanteur d’Imagine Dragons s’est séparé d’Aja

«J’ai le regret de vous annoncer qu’après de belles années passées ensemble, Aja et moi nous sommes séparés. Être de bons parents pour nos enfants est notre priorité numéro un. Merci de nous avoir toujours soutenus avec amour et attention pendant toutes ces années», a posté Dan Reynolds. Lui et Aja étaient ensemble depuis 2010. Ils s’étaient mariés un an plus tard. De leurs amours sont nés Arrow Eve en 2012, les jumelles Gia James et Coco Rae en 2017 et leur fils Valentine en 2019. En 2018, le couple s’était déjà séparé pendant quelques mois avant de se rabibocher. Reynolds avait alors évoqué cette première rupture, sans divorce, dans le titre «Bad Liar».