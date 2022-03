Au Luxembourg – Le chantier de l'A3 va démarrer, c'est parti pour 5 ans de galère

Vincent Lescaut

Si les Pont et Chaussées espèrent limiter l’impact sur le trafic en maintenant une circulation sur deux voies, cette fin de semaine sonnera pour beaucoup comme le début d’une galère de cinq ans ! Après des travaux de déboisements lancés le 18 janvier dernier, le chantier d’élargissement de l’autoroute A3 à deux fois trois voies va, selon nos informations, démarrer ce samedi 12 mars. De quoi changer la vie des quelques 67 000 usagers quotidiens (en moyenne en 2021) de l’autoroute la plus fréquentée du pays, qui relie la France à l’entrée de la capitale. Un chiffre qui grimpe à 73 400 les jours ouvrables dont près de 10 000 camions et utilitaires avec des pics à 90 000 l’été.

Hasard du calendrier, le début du chantier, maintes fois repoussé, risque fort de coïncider avec la levée des mesures Covid et la baisse progressive du recours au télétravail. Pas franchement de quoi arranger les choses. Les premiers coups de pelle sont prévus en direction de la France, sur un tronçon de plus de 3,5 km qui s’étend entre la Croix de Gasperich et la sortie de la station-service (Aral) de Berchem. Dans l’autre sens (direction Luxembourg) le chantier, qui débutera à l’entrée de la station Shell et ira jusqu’au pont avant la Croix de Gasperich, devrait débuter un mois plus tard le 16 avril.

Vitesse limitée à 70 km/h

Les accès et sorties des deux plus grandes stations d’Europe seront plus ou moins revus. Il faudra, en principe, jusqu’en août 2024 pour que ce tronçon, l’un des cinq de ce chantier XXL, soit achevé. Pendant le chantier, il y aura toujours deux voies rétrécies avec une limitation de la vitesse à 70km/h et plus de bande d’arrêt d’urgence, mais quelques refuges. Depuis la France, l’autoroute restera sur deux voies afin de ne pas aggraver les problèmes lors du passage de trois à deux voies.