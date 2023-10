Le chantier du tram et le Covid auront eu raison du Strogoff

Un peu plus loin, toujours dans le quartier de la Gare, le restaurant La cantine du Châtelet, ouvert depuis 2016, boulevard de la Pétrusse, va fermer le 31 octobre. «On a des travaux dans la rue depuis le mois de janvier, explique Jean-Baptiste Savary, le gérant. On a des nuisances sonores mais aussi des problèmes d'accès. On a d'abord décidé en juin de supprimer les services du midi et de n'ouvrir que le soir. On pensait que les travaux seraient terminés fin juillet mais ils ont repris début septembre. Ce n'est plus possible pour nous, on a de moins en moins de clients, le chiffre d'affaires s'en ressent. J'ai décidé de fermer parce que le restaurant n'est plus viable».