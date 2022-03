Fan de l'empereur : Le chapeau de Napoléon acheté par le roi du poulet

Le roi du poulet sud-coréen, qui s'est offert pour plus d'1,8 million d'euros un bicorne de l'Empereur, a expliqué mardi qu'il voyait l'Empereur français comme le guide de l'homme d'affaires moderne.

«Je peux comprendre et me sentir proche de beaucoup d'épisodes de sa vie», a expliqué à Kim Hong-Kuk, fondateur et président du géant agro-alimentaire Harim. «J'ai toujours pensé qu'il y avait certaines similarités entre nous en ce qui concerne la façon de penser et de prendre les décisions, bien que je sois loin d'être aussi grand que Napoléon», a ajouté ce self-made man.

«Un exemple pour tous les entrepreneurs»

Kim Hong-Kug a commencé sa carrière adolescent avec quelques poulets. Il a peu à peu diversifié son activité volailles et s'est lancé dans les secteurs de la transformation du porc et de la volaille, de la nourriture et des médicaments pour animaux et de la distribution. Le groupe, enregistré sur le marché secondaire Kosdaq de Séoul, a affiché des ventes de 4 800 milliards de wons (3,5 milliards d'euros) en 2013. «Napoléon n'a pas eu la vie facile quand il était jeune et qu'il voulait réussir, mais il n'a jamais laissé tomber», a ajouté M. Kim. «Pendant des années, j'ai admiré son esprit indomptable. Il était optimiste même dans les circonstances les plus difficiles. C'était aussi un leader méticuleux, un exemple pour tous les entrepreneurs, y compris pour moi-même», a-t-il poursuivi.