Fashion Week – Le chapeau: tendance surprise de 2022

Vous avez une tête à chapeau? Réjouissez-vous! Cet accessoire a été la vedette de plusieurs défilés automne-hiver 2022-2023 des Fashion Weeks de Milan et de Paris. À chaque créateur, sa déclinaison. Imposant et en fourrure chez Dolce & Gabbana et Versace, il est déjanté chez Moschino. Etro en propose une version plus discrète et crochetée. Quant à Gucci, la marque italienne redonne ses lettres de noblesse au béret. Chez Jil Sander, le chapeau est à perles et rappelle les années folles. Enfin, White-Off – le label fondé par le créateur américain Virgil Abloh, disparu l’année passée – revisite la bombe.