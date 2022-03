Le chapeau toujours de travers, les notes, jamais

HOLLERICH - La promo de son dernier disque le conduit jusqu'à l'Atelier, qui le lui rend bien à chaque nouveau passage.

Son histoire, on la connaît, vrai conte moderne qui continue de faire rêver les aspirants artistes. Pour résumer: Paris 1991.

Keziah Jones, de son vrai nom Olufemi Sanyaolu, joue dans le métro parisien et se fait repérer par le directeur artistique de Delabel. L'aventure commence. Avec «Rhythm Is Love», il impose son style, le «blufunk», du funk empruntant sa cadence à l'afrobeat de ses anciens, accentué par des slaps de guitare furieux.

Le sympathique saltimbanque des premiers jours quittera les cafés et les bars de Paris pour se ressourcer sur sa terre natale, le Nigeria, et deviendra au fil des années un artiste crédible aux propos contestataires. Bien que véritable rock star, il promeut un style de vie sans alcool, sans drogue et... sans viande.

Les albums qui vont suivre «Blufunk Is A Fact» (1993) ne rencontrent pas le même succès au niveau des ventes, mais le peuple le suit, surtout sur scène, où le chanteur se sent comme un poisson dans l'eau. En nage, le public l'est tout autant. Ses concerts rendent impossible tout effet de neurasthénie.

Côté visuel, les demoiselles apprécient son torse en sueur et son déhanchement rythmé par la furie de ses musicos. À ce sujet, «Nigerian Wood», son dernier album, compte comme l'un des plus réussis de Jones qui, fort de sa participation avec le batteur jazz et producteur Karriem Riggins, a su sortir des ruminations embrumées du précédent «Black Orpheus» pour nous donner plus de ce funk, de cette clarté, de cette classe.

kwt