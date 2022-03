Luxembourg : Le château d'eau de Gasperich en bleu et jaune

LUXEMBOURG - Le château d'eau du ban de Gasperich arborait les couleurs bleu et jaune du drapeau de l'Ukraine, jeudi soir. Un soutien symbolique.

L'image est symbolique, mais elle témoigne de l'émotion internationale suite à l'invasion russe en Ukraine. Le château d'eau du ban de Gasperich était jaune et bleu, couleurs du drapeau ukrainien, jeudi soir. Une manière pour la capitale luxembourgeoise de montrer son soutien à l'Ukraine.

«En ces heures sombres, la ville de Luxembourg voulait envoyer un message de solidarité en allumant en jaune et bleu le château d'eau du ban de Gasperich», écrit la ville sur Twitter.

Jeudi à la Chambre de députés, le Premier ministre Xavier Bettel a regretté que «des citoyens comme vous et moi paient un lourd tribut» à cause des bombardements et de l’intervention russe. «Le gouvernement exprime sa solidarité avec l’Ukraine, sa solidarité avec le peuple ukrainien», a-t-il poursuivi.