Cour grand-ducale : Le Château de Berg se prépare au passage du père Noël

J-6 avant que le père Noël ne traverse le ciel luxembourgeois et distribue son lot de surprises aux petits et aux grands. Et comme dans presque toutes les familles du pays, la famille grand-ducale a aussi décoré son intérieur. La Grande-Duchesse Maria Teresa a posté une vidéo sur Instagram, où on peut découvrir la majestueux connifère, paré de rouge et d'or. La décoration se veut ici plutôt classique et traditionnelle. «La féerie de Noël s’est installée au Château de Berg !», a écrit l'épouse du chef de l'État.