Le chauffard de Metz risque 15 mois ferme

Il roulait à 100km/h en agglomération et avait tué trois personnes dans sa course folle, en octobre 2006. Florent G., avec qui il faisait la course, pourrait écoper de six mois avec sursis.

Le tribunal de Metz a mis en délibéré la décision concernant ces deux jeunes chauffards. La décision devrait être connue le 25 juin.

Le 17 octobre 2006 à 23h00, alors qu'il roulait vite dans une zone peu peuplée en limite d'agglomération, il avait regardé sa passagère un court instant et n'avait pas vu quatre personnes traverser la route sur un passage protégé pourtant éclairé, selon les explications fournies aux enquêteurs. Un couple de septuagénaires et leur cousin avaient été tués sur le coup. La femme de ce dernier avait été légèrement blessée dans ce choc extrêmement violent.

Alexandre H., alors âgé de 22 ans, avait pris la fuite, ignorant les appels de sa passagère - qu'il dit n'avoir pas entendu - à rebrousser chemin. Ce gérant d'une petite société s'était livré peu après au commissariat de Metz, accompagné par son père.

Florent G., lui, était revenu un quart d'heure plus tard sur les lieux de l'accident, a indiqué son avocat à l'audience. D'abord placé en garde à vue, il avait été relâché. Aucune trace d'alcool ou de stupéfiants n'avait été relevée chez les deux conducteurs. "On n'en serait pas là s'ils avaient respecté les limitations de vitesse", a affirmé le substitut du procureur de Metz, qualifiant l'accident, d'"imprudence inconsidérée" et non d'"infraction volontaire".