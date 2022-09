En Belgique : Le chauffard du carnaval se serait filmé avant le drame

Paolo F. aimait la vitesse et aimait filmer ses exploits: son GSM était rempli de vidéos le montrant jouer les cascadeurs au volant de son bolide, une BMWQ Serie 5 full options. La vidéo du 20 mars serait sans doute encore dans son smartphone si cet excès de vitesse n'avait pas terminé dans le sang, rue des Canadiens à Strépy-Bracquegnies.

Six personnes ont trouvé la mort et trente autres ont été blessées après que la voiture folle a percuté une foule de carnavaliers. On ignore encore à quelle vitesse roulait le jeune homme. Les analyses de son véhicule, en Allemagne, ne sont pas encore terminées. Selon plusieurs sources, il aurait largement dépassé les 90 km/h initialement avancés (dans une zone limitée à 50 km/h).