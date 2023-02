En Allemagne : Le chauffard luxembourgeois roulait 111 km/h trop vite

La police de Wittlich a mené un contrôle de vitesse, vendredi après-midi, sur l'autoroute, peu avant le pont de la vallée de la Sûre, à une quarantaine de kilomètres au nord de Trèves. La vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 100 km/h. Et la police locale a calculé que ses agents ont constaté une infraction toutes les minutes pendant la durée du contrôle.

En effet, en cinq heures, 330 automobilistes roulant trop vite sont passés devant le radar. Selon les chiffres diffusés par la police, 221 d'entre eux ont reçu une amende et 109 doivent s'attendre à des poursuites pour infraction au code de la route. Les fonctionnaires ont même constaté une infraction «exceptionnelle et remarquable»: une voiture immatriculée au Luxembourg a foncé à toute vitesse devant les policiers. La Skoda roulait à… 211 km/h, soit plus du double de la vitesse autorisée.