Mondial 2022 : Le chauffard qui a tué un ado à Montpellier «identifié»

Appel au «calme»

Après la mort de l’adolescent, nommé Aymen, des échauffourées ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi dans deux quartiers défavorisés de Montpellier, à la Paillade, où a eu lieu l’accident mortel, et au Petit Bard. Plusieurs poubelles et une voiture ont été incendiées et un appartement a été saccagé. Dans son communiqué vendredi, le préfet a appelé au «calme» et à «l’apaisement».