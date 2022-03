39 morts dans un camion : Le chauffeur a baptisé son camion «Polar Express»

Les premiers détails concernant le chauffeur, arrêté pour meurtre après la découverte de 39 corps dans son poids lourd, à l'est de Londres, commencent à sortir.

Âgé de 25 ans et originaire d'Irlande du Nord, le chauffeur a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre, après cette découverte macabre qui a provoqué des réactions horrifiées au Royaume-Uni, confronté ces dernières années à de nombreuses tentatives de migrants de rejoindre son territoire via la Manche. «C'est une tragédie inimaginable et qui fend le cœur», a déclaré le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Les auteurs de trafic de personnes devraient «être pourchassés et traduits en justice», a-t-il ajouté.