Le chauffeur du bus de Reims est poursuivi

Le conducteur du bus scolaire luxembourgeois qui avait eu un accident sur les routes françaises a été mis en examen.

Un instituteur et un enfant étaient morts sur le coup, un second enfant devait succomber à ses blessures une semaine plus tard. Dès le départ, le chauffeur était suspecté d'être responsable. Il est poursuivi pour homicides involontaires et défaut de maîtrise du véhicule.