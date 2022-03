En Moselle : Le chef de la police de Woippy mis en examen

WOIPPY - Après cinq ans d'enquête, le chef de la police municipale de Woippy est mis en examen pour harcèlement moral. Les policiers ont dénoncé son comportement «tyrannique».

L'enquête a commencé en février 2014. Le chef de la police accuse alors un de ses subalternes d'avoir sorti son arme et de l'avoir visé avec, avant d'être plaqué au sol et désarmé. Il porte plainte. Or, les images de vidéosurveillance montrent que l'agent a sorti son arme après le départ du chef et n'a donc pas pu menacer le plaignant.