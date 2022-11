En Afghanistan : Le chef des talibans exige l’application la plus stricte de la charia

À leur retour au pouvoir, les talibans avaient promis de se montrer plus souples. Ils ont depuis fait volte-face.

Akhundzada, qui n’a pas été filmé ou photographié en public depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, dirige le pays par décret depuis Kandahar, berceau du mouvement islamiste fondamentaliste. «Examinez soigneusement les dossiers des voleurs, des kidnappeurs et des séditieux», a écrit le porte-parole en citant Akhundzada. Pour «ces dossiers dans lesquels toutes les conditions de la charia (…) ont été remplies, vous êtes obligés d’appliquer» l’ensemble des sanctions prévues, a-t-il poursuivi.

«Susciter la peur»

Le chef suprême fait référence aux délits considérés selon la loi islamique comme les plus graves et pour lesquels sont prévues différentes condamnations, incluant les châtiments corporels. Ils comprennent l’adultère, le fait d’accuser faussement quelqu’un de cette dernière infraction, mais aussi la consommation d’alcool, le vol, le banditisme, l’apostasie et la rébellion. Selon les érudits de l’islam, la condamnation pour certains de ces faits exige un degré de preuve très élevé. Dans le cas de l’adultère par exemple, la confession ou le témoignage de quatre hommes adultes musulmans est nécessaire.