En France : Le chef des urgences du CHR de Metz-Thionville devient ministre de la Santé

METZ – Chef des urgences du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville et président de l'influente association Samu-Urgences de France, le Dr François Braun, 59 ans, a été nommé ministre de la Santé.

Le médecin urgentiste François Braun a été nommé ministre de la Santé et de la Prévention, en remplacement de Brigitte Bourguignon, battue aux élections législatives, a annoncé l'Elysée lundi. François Braun, 59 ans, avait été chargé en juin par Emmanuel Macron d'une «mission flash» sur les «soins non programmés», en pleine crise des urgences. Il a remis son rapport jeudi à Elisabeth Borne, qui en a retenu «toutes les propositions» et annoncé plusieurs mesures, dont une revalorisation du travail de nuit à l'hôpital.