Guerre en Ukraine: Le chef du MI6 invite les Russes à rejoindre ses rangs

Dans un discours à Prague, Richard Moore, à la tête du MI6, a affirmé que «beaucoup de Russes aujourd’hui sont consternés, en silence, à la vue de leurs forces armées bombardant des villes ukrainiennes, expulsant des familles innocentes de leur foyer et kidnappant des centaines d’enfants».

«Alors qu’ils sont témoins de la vénalité, des luttes intestines et de l’incompétence pure et simple de leurs dirigeants, de nombreux Russes sont confrontés aux mêmes dilemmes et aux mêmes tiraillements de conscience que leurs prédécesseurs en 1968», quand Moscou était intervenu pour écraser le Printemps de Prague.