Afghanistan : Les talibans imposent le retour de la burqa en public

Le gouvernement taliban a imposé samedi la plus sévère restriction à la liberté des femmes depuis son retour au pouvoir en août.

Le chef suprême de l’Afghanistan a ordonné samedi que les Afghanes portent désormais en public la burqa, un voile intégral. Il s’agit là de la plus sévère restriction à la liberté des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans en août. «Elles devraient porter un tchadri (autre nom de la burqa), car c’est traditionnel et respectueux», indique ce décret signé par Hibatullah Akhundzada et rendu public samedi par le gouvernement taliban devant la presse à Kaboul.

Après avoir pris le pouvoir à la mi-août, en mettant fin à vingt années d’occupation par les États-Unis et leurs alliés, les talibans avaient promis de se montrer cette fois-ci plus souples. Mais ils ont rapidement renié leurs promesses, érodant à nouveau progressivement les droits et balayant 20 années de liberté conquise par les femmes. Celles-ci sont désormais largement exclues des emplois publics et sont interdites de voyager seules.