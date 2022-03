Le chemin de l'école hors des sentiers battus

LUXEMBOURG - À la Eis Schoul, ça a

«réunionné» sec pour préparer la rentrée.

Lundi matin, 47 250 écoliers font leur rentrée des classes. Parmi eux, 96 découvriront leur toute nouvelle école au Kirchberg, la Eis Schoul. Plus de 600 demandes d'admission ont été rentrées pour faire partie de cette école, sorte de petite sœur du Neie Lycée.

Côté staff, les réunions ont constitué le gros des préparatifs. Car ici, pas de dirlo, au plus un noyau dur pour faire le lien avec le ministère de l'Éducation et la Ville. Enseignants, éducateurs, psychologues, chercheurs de l'Uni, cuistots... tous ont leur mot à dire.

Pour la rentrée, ils ont dû choisir comment signifier aux 3-11 ans les règles non négociables - comme ne pas crier dans les couloirs - dans un système démocratique où les enfants auront leur assemblée. Il a été décidé de leur faire faire un tour du proprio. «Avec arrêts pour écouter les sons venus des salles de classe», note Sylvie Elcheroth, enseignante.

Facile vu que les portes sont ouvertes en permanence. «Ainsi, ils comprendront d'eux-mêmes où ne pas faire de bruit et pourquoi».

Au-delà des négociations, il a fallu déballer le matos. Les plages horaires sont longues. Et l'école mélange tous types d'élèves. Donc matos il y a pour occuper, stimuler tout ce petit peuple, avec une salle pour grimper, courir, sauter, une autre remplie de balles, tapis et boîtes à bruit, une bibliothèque...