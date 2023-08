«Le cheval? Monté par un cavalier hier, servi avec des frites aujourd'hui»

Le troisième jour, l'émission «Mein Lokal, Dein Lokal» s'est arrêté à Hostert, près de Niederanven. Ben a reçu ses convives à la «Brasserie Um Eck», un restaurant luxembourgeois de cuisine traditionnelle aux influences françaises et italiennes. Le projet rempli de passions et d'enthousiasme pour ce commercial spécialisé dans les assurances, qui a monté l'établissement avec deux amis. Son ustensile de cuisine préféré? Le grill: il a déjà remporté trois fois le concours national de grillades. Après des débuts timides à base de recettes végétaliennes, la viande a repris toute sa place entre les murs de cet ancien strip-club. «Par le passé, la viande s'accrochait ici», plaisante le copropriétaire de la brasserie.

Ses convives sont immédiatement enthousiasmés par le style du restaurant et par la carte. Avant que Kim ne titille le maître des lieux: «Je voudrais savoir d'où viennent les pommes de terre, si ce sont des pommes de terre luxembourgeoises». Une question inutile pour le chef étoilé Mike Süsser. Après des échanges plutôt calmes, les premiers désaccords apparaissent. Kim regrette que Chris ne trouve une arête dans son saumon. Pour Jan, cela prouve simplement qu'il s'agit d'un vrai poisson. «C'est toi la princesse aux petits pois ici!», lance-t-il. Kim assume son côté sévère, Süsser la trouve trop critique.

Alors que Jan est entièrement satisfait de son entrée de crevettes, Sandra estime que son carpaccio manque de saveur. Pendant ce temps, Kim se plaint de sa soupe aux asperges. «Nous sommes dans une brasserie de village. Pas de quoi tomber par terre», dit-elle. Elle et Chris soupçonnent le chef d'avoir glissé de la «poudre jaune» (Knorr) dans la soupe.

Des critiques rapidement oubliées une fois le plat principal servi. La cuisson de la viande de cheval est décrite comme «parfaite», Jan ne peut s'empêcher de s'extasier sur le poulpe et Chris décrit son plat comme «un mariage où tout fonctionne». Mais la «princesse» Kim y va tout de même de sa petite pique. «La tarte, la viande, c'est très bon. Mais la salade ne se marrie pas vraiment avec le reste du plat. Et pourquoi tout le monde reçoit la même?», s'interroge-t-elle. Sandra, elle, a adoré le saumon avec sa sauce au beurre.

Peu de critiques également concernant le dessert. Chris aurait aimé des fruits frais dans la purée et du schnaps dans le tiramisu. Le prix est un peu plus élevé que la veille, mais les convives l'ont tout de même trouvé justifié. Pour Mike Süsser, c'était «le dîner le plus complet jusqu'à présent». De quoi justifier l'attribution des 34 points!