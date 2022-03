Restauration : Le Chi-Chi's fait peau neuve

Trois semaines de fermeture à peine. C'est tout ce qu'il a fallu au Chi-Chi's pour changer du tout au tout. Exit l'ambiance tex-mex des dernières années, place à un style plus cosy, plus chaleureux.

Ce sont donc le bois, la pierre et les peaux d’animaux qui, associés à des couleurs chaleureuses, composent la plus grande partie des transformations menées de bout en bout par l'architecte Dirk Van Gerwen. C'est surtout le premier étage qui a bénéficié des plus grands bouleversements.