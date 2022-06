Au Luxembourg : Le chiffre d’affaires des CFL dépasse le milliard d’euros

LUXEMBOURG – Les activités de fret des CFL ont tiré le groupe ferroviaire vers le haut.

Les premières livraisons des 34 trains commandés en 2018, qui apporteront 46% de capacité en plus, sont prévues mi-2023.

«Avant l’apparition du Covid, la progression était de 4 à 5 % par an. Après cette rupture de fréquentation, en regardant ce début d’année, on estime que dans les prochains mois, on va rejoindre la trajectoire des années précédentes», a commenté Marc Wengler, directeur général du transporteur ferroviaire national, hier, lors de la présentation des résultats annuels.