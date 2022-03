Le Chili et l’Argentine font les yeux doux au Dakar

L’avenir du Dakar étant compromis en Afrique, plusieurs pays ont fait part de leur intérêt pour accueillir l’épreuve dès 2009.

Le Chili est sur les rangs pour acceuillir les fans de rallye-raid. Le gouvernement soutiendra une proposition visant à organiser la course en Amérique du Sud. L’épreuve, qui traverse traditionnellement le désert du Sahara, a été annulée début janvier en raison de menaces terroristes. Les Chiliens enverront une lettre officielle la semaine prochaine aux organisateurs, Amaury Sports Organisation (ASO). Un porte-parole a affirmé qu’aucune déclaration ne serait faite sur l’avenir du rallye avant la prise d’une décision définitive.

Cette réaction chilienne intervient après l’annonce du journal sportif espagnol As, expliquant que l’Amérique du Sud était considérée comme une alternative au territoire africain, et que le rallye pourrait traverser l’Argentine, le Brésil et le Chili.