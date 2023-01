Au Luxembourg : Le chômage a nettement augmenté entre novembre et décembre

LUXEMBOURG – Le Grand-Duché comptait au 31 décembre 15 760 demandeurs d'emploi inscrits à l'ADEM. C'est 7,28% de plus que fin novembre. Sur un an, toutefois, le chômage reste en recul.

L'année 2022 a vu le chômage globalement reculer, pour aboutir à 15 760 demandeurs d'emploi au 31 décembre, soit 3,9% de moins qu'au 31 décembre 2021. Sur un mois, toutefois, le nombre de chômeurs a nettement augmenté, avec 1 138 personnes de plus ou 7,8%. Au final, le Luxembourg termine 2022 avec un taux de chômage à 4,8%, alors qu'il flirtait avec les 6,5% début 2021.

Sur l'ensemble de l'année 2022, le recul du chômage est surtout marqué pour le chômage longue durée: le nombre de demandeurs d'emploi inactifs depuis 12 mois ou plus a en effet reculé de 21,8%. Ceux qui connaissent une période d'inactivité de 4 à 6 mois sont en revanche 12% de plus au 31 décembre qu'un an plus tôt. À noter aussi que le chômage est en recul dans toutes les catégories d'âge.

Des postes à pourvoir

L'année s'est toutefois mal terminée pour les 45 ans et plus, principales victimes du rebond de fin d'année et catégorie d'âge la plus représentée dans les rangs de l'ADEM, avec 6 837 personnes, un chiffre toutefois en recul de 4,5% sur l'ensemble de l'année.

Dans le même temps, certains jobs ont du mal à trouver preneur. Les patrons ont ainsi déclaré 2 679 postes vacants en décembre, 17,8% de moins qu'en décembre 221. Mais l'année 2022 s'est terminée avec 10 925 postes toujours vacants, 6,9% de plus qu'il y a un an. Développement informatique, comptabilité et secrétariat sont les trois métiers les plus recherchés par les employeurs en décembre. Des analystes de crédits et risques bancaires, du personnel de cuisine ou de service en restauration, le conseil juridique, l'audit et la livraison ont aussi beaucoup recruté en fin d'année.