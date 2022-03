Le chômage augmente en France et en Belgique

Le nombre de Français sans emploi a crû de 18 100 en août,

à 2,55 millions de personnes.

En France, le nombre de demandeurs d'emploi et de ceux qui ont une activité réduite a grimpé de 32 200 entre juillet et août 2009, à 3,7 millions de personnes.

L'augmentation des inscrits au Pôle emploi est encore plus nette si l'on inclut les demandeurs exerçant une activité réduite. En tout, ils sont 3,7 millions d'inscrits au mois d'août, soit 32 200 personnes de plus qu'en juillet, selon les chiffres annoncés, jeudi, par le ministère de l'Emploi.

Sur un mois, l'augmentation est de 0,7 %, de 25,8 % comparé à août 2008 et n'est pas finie: «On va continuer dans les mois qui viennent à avoir une augmentation du chômage car la crise n’est pas terminée», a commenté le directeur général de Pôle emploi, Christian Charpy. La croissance du chômage est plus nette encore en Belgique.

L'Office nationale de l'emploi a compté 467 718 chômeurs à la fin du mois d'août, soit 39 501 de plus qu'en juillet et 47 827 de plus qu'en août 2008. La hausse du nombre de chômeurs se remarque dans toutes les régions du pays: avec 21 390 demandeurs de plus, la Flandre était très touchée, 11 468 inscrits ont perdu leur emploi en Wallonie, 6 643 à Bruxelles. Le pays dénombrait 73 602 chômeurs de moins de 25 ans, dont la majorité, soit 38 525 jeunes, vivent en Wallonie.