Emploi au Luxembourg : Le chômage en baisse de 4% sur un an mais les nouvelles inscriptions en forte hausse

Plus de 12 000 postes disponibles

Autre enseignement des chiffres communiqués ce mardi: le chômage de longue durée est en net recul, -1,7% pour les durées d'inscription de 7 à 11 mois et -20,2% pour les durées de douze mois et plus.