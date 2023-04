Au Luxembourg: Le chômage en hausse de 5,2% sur un an

Toujours en mars, les employeurs ont déclaré 3 938 postes vacants, ce qui correspond à une baisse de 25,2% sur un an. Mais cette chute doit être relativisée, car mars 2022 était un mois exceptionnel en terme de postes déclarés, précise l'Adem. Si on les compare au mois de février 2023 (3 389), les postes déclarés sont en hausse d'un peu plus de 16%. Le nombre de postes disponibles s’établit à 10 363 au 31 mars 2023, soit un recul de 13,6% sur un an.