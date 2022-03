En France : Le chômage est reparti en légère baisse en février

Après les hausses de décembre et janvier, le nombre de chômeurs est reparti en légère baisse en février (-3.500, -0,1%), s'établissant en métropole à 3,46 millions de personnes, a annoncé vendredi le ministère français du Travail. La baisse est identique en comptant l'Outre-mer, pour un total de 3,72 millions de personnes sans activité inscrites sur les listes de Pôle emploi.

Mais l'amélioration reste sensible sur un an, avec quelque 115 000 chômeurs de moins par rapport à février 2016. Bien orientée pendant l'essentiel de l'année 2016, l'évolution du nombre de chômeurs a atteint un palier depuis décembre. Sur trois mois, l'indicateur est même en très légère hausse (+0,2%). Autre bémol: il est en hausse (+0,5%), en incluant les demandeurs d'emploi ayant exercé une petite activité au cours du mois, à 5,52 millions en métropole, 5,82 millions en France entière. Les seuls inscrits en catégorie B, qui travaillent moins d'un mi-temps, ont même augmenté de 1,8%.

Du mieux chez les jeunes

Dans la seule catégorie A (sans activité), la baisse de février a profité dans les mêmes proportions (-0,1%) aux jeunes et aux seniors. Pour les «moins de 25 ans», cela confirme la tendance observée sur un an (-8,0%). Leur nombre est «désormais inférieur de près de 5% (au) niveau de mai 2012», quand François Hollande est devenu président, s'est réjouie la ministre du Travail, Myriam El Khomri dans un communiqué.

Pour les «50 ans ou plus» en revanche, cette baisse, bien que minime, est un événement rare, observé seulement pour la troisième fois depuis 2008. Sur un an, le chômage des seniors reste en hausse de 1,9% sur l'année. En recul sur l'année (-2,8%), le chômage de longue durée est reparti en légère hausse en février (+0,1%). Le mois dernier, 2,41 millions de demandeurs d'emploi, petite activité comprise, étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an.