Le chômage explose dans l'immobilier

La profession souffre de la situation du marché. Pexels

Entre mai 2022 et mai 2023, le nombre de demandeurs d'emploi résidents disponibles inscrits à l'Adem dans les métiers de l'immobilier a bondi de 77%, a indiqué lundi le ministre du Travail, Georges Engel. Il s'agit du secteur où le nombre de demandeurs d'emploi a le plus augmenté en l'espace d'un an (+62 demandeurs d'emploi). La situation est d'autant plus inquiétante qu'il s'agit de métiers qui ne sont pas en pénurie de main-d'œuvre, à l'heure actuelle.

«Le ralentissement du secteur immobilier – principalement dû à la hausse des taux d’intérêt et aux difficultés de pouvoir financer des projets immobiliers – se traduit effectivement par une hausse des demandeurs d’emploi inscrits sous ce métier depuis fin 2022, explique l'Adem à L'essentiel. La baisse des offres d’emploi pour ces métiers est moins significative, mais il s’agit de toute façon d’un métier où relativement peu d'offres d'emploi sont déclarées à l'Adem».

Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de manière générale

Complètent le podium les métiers de la conception et études en bâtiment (+42%, 49 demandeurs d'emploi) et les métiers des systèmes d'information et télécommunication (+41%, +92 demandeurs d'emploi) mais il s'agit de domaines où il y a un besoin de main-d'œuvre.

«Comme le nombre de demandeurs d’emploi disponibles a augmenté de manière générale sur un an, il augmente dans une grande partie de métiers, dont des métiers en pénurie, précise l'Adem. Même si le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse, ceci est moins grave dans le cas des métiers en pénurie, parce que la chance de retrouver rapidement un emploi est plus élevée. Si les écarts en compétences sont trop importants par contre, il est possible que ces personnes aient quand même des périodes de chômage plus longues».

Près de 100 demandeurs de plus dans la restauration

En 4e et 5e positions, on retrouve les métiers de la stratégie commerciale, marketing et supervision des ventes (+28%) puis les métiers de la comptabilité et de la gestion (+25%), domaine dans lequel la pénurie de main-d'œuvre est très forte. «La pénurie n’est pas seulement (voire pas majoritairement) liée aux écarts en compétences, mais plutôt à un écart de base entre le nombre de postes vacants et le nombre de personnes qui recherchent dans ce métier, voire qui sont qualifiées dans ce métier. Il ne s’agit pas d’un phénomène récent», précise-t-on à l'Adem.

Pour aider à mieux combler ces écarts, l'Agence pour le développement de l'emploi organise diverses formations pour demandeurs d’emploi visant les métiers de l’informatique et prend aussi en charge des formations en comptabilité, à travers l’Aide à la formation professionnelle.

À noter qu'en termes de volume, c'est dans le secteur de la restauration que le nombre de demandeurs d'emploi a le plus augmenté (+95 personnes, +22%), mais les serveurs et cuisiniers sont actuellement une denrée rare.

