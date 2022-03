France : Le chômage français baisse un peu

Le nombre de chômeurs sans activité a baissé de 14 400 personnes en France. Mais les chômeurs à activité réduite sont plus nombreux (+5 300 personnes).

Pour les moins de 25 ans, premiers touchés par la crise et le plus souvent en intérim ou en CDD, le mois de juillet a été marqué par une nouvelle diminution du nombre d'inscriptions en un mois (-2,8% en catégorie A et -0,2% en A, B, C).