ING Night Marathon: Le chrono aux oubliettes, ils étaient surtout là pour l’ambiance

1 / 48 Editpress/Fabrizio Pizzolante Editpress/Fabrizio Pizzolante Editpress/Fabrizio Pizzolante

Aux quatre coins de Luxembourg, l’ING Night Marathon a transformé les rues de la capitale en tribunes où résonnaient les encouragements indispensables aux sportifs désireux de se surpasser. Du grand départ au Kirchberg au longs boulevards interminables, en passant par les parcs de la Ville, nous avons pris la température auprès d’un très large public venu donner de la voix pour les coureurs, ce samedi soir.

Pour Florian de Bonnevoie, sa présence sur place s’est justifiée le long du parcours par «la présence d’un ami sur le Team-Run». «C’est la deuxième fois que je viens l’encourager», nous a-t-il confié. «J’étais déjà là l’année dernière. L’ambiance est plutôt sympa, voir géniale et là, je suis avec ma famille, donc c’est encore mieux! C’est très agréable et pour tenir le coup tout au long de la course, il y a un peu de bières. C’est un petit peu ''obligatoire'', entre guillemets».

Frédéric Lambert

Pique-niquer le long du parcours

Originaire des États-Unis, Healy ne participait pas cette année à la course, mais «elle est venue encourager ses collègues». «Avec le vent, il fallait bien s’habiller pour ne pas avoir froid», a-t-elle souligné. «J’aurais voulu courir, mais je profite de la course autrement. On fait des allers-retours entre la Kinnekswiss et le centre-ville. Pour encourager les copains, je préfère démarrer au Parc Pescatore car c’est là que l’on retrouve les deux sens, le marathon qui part vers le Limpersberg et le semi qui revient vers la ville. Et puis terminer la soirée sous le pont Adolphe , où il y a un peu de son. L’idée, c’est de rester jusqu’à la fin».

Frédéric Lambert

Venus en famille depuis Consdorf, Murielle, Christian et leur fille n’ont pas hésité à pique-niquer le long du tracé de l’ING Night Marathon. «On a pris le bus et est venu spécialement pour l’occasion», nous a expliqué la maman. «Ce n’est pas la première fois que l’on vient car je venais encourager ma compagne quand elle participait par le passé», a complété le papa. «On est là car on aime beaucoup l’ambiance». «Venir avec ses parents, c’est cool, aussi, pour apporter du soutien aux gens qui en ont besoin», a encore ajouté leur fille entre deux sandwiches et une petite boisson.

Représenter son employeur dans une bonne ambiance

Abuser de la boisson la veille de participer à l’ING Night Marathon n’était pas forcément une bonne idée. Originaire d’Angleterre, Harrisson en a fait l’amère expérience à hauteur du Knuedler où nous l’avons retrouvé au téléphone avec sa copine. «Je lui parle en direct en pleine course, car je cherche à savoir où elle est, car à la base, je partais pour faire les 42 km, mais j’ai un peu trop bu la veille, alors je tente de la rejoindre sur le 21 km».

Frédéric Lambert

Pour Bonneline de Redange, pour Pierrot, italien frontalier domicilié à Arlon, pour Katia, originaire de Montpellier et pour Inès de Mondercange, c’était l’occasion de bien représenter leur employeur, la Croix-Rouge luxembourgeoise. «Tout s’est bien passé lors du Team-Run et l’ambiance était super bien», nous ont-ils expliqué au bout de la nuit, Place de Paris.

«C’était une belle expérience quand on peut compter sur les encouragements de ses coéquipiers. On a vraiment fait ça pour s’amuser, on n’avait aucun objectif au niveau du temps. C’était juste pour resserrer les liens de notre équipe».

Frédéric Lambert