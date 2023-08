Phénomène rare: Le ciel d’août sera illuminé par deux super lunes

Les super lunes sont plus brillantes car plus proches de la Terre.

Un phénomène rare illuminera deux nuits de ce mois d’août 2023. Il sera possible de contempler la pleine lune à deux reprises: le 1er et le 31. En temps normal, cette dernière n’est visible entièrement que tous les 29,5 jours. Une année compte donc habituellement 12 pleines lunes. Mais en raison de la différence entre notre calendrier et le calendrier lunaire, il arrive qu’un mois compte deux pleines lunes. On appelle cette seconde lune, phénomène qui se produit en général tous les 2,7 ans, une «Lune bleue» ou «Blue Moon». Mais ne vous y trompez pas, l’astre de la nuit ne revêtira pas pour autant des teintes bleutées. Le terme n’est pas scientifique, il est issu d’une expression anglaise signifiant «rarement».