Au Luxembourg : Le ciel ne s'illuminera pas lors du passage à l'an neuf

Par ailleurs, et pour des raisons identiques, pratiquement tous les bourgmestres n'autoriseront pas non plus les feux d'artifice et jets de pétards «privés». Ainsi, la commune de Wiltz évoque une amende de 25 à 250 euros pour les contrevenants. À Differdange, les autorités communales «comptent sur la bonne volonté des concitoyens» et «n'effectueront pas de contrôles particuliers» pendant la soirée.