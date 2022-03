Le ciné luxembourgeois fait «paniquer» Cannes

CONTERN - Le Festival de Cannes commence mercredi. Parmi

la sélection officielle, un film coproduit

au Luxembourg.

«Une grande reconnaissance» pour la société de production indépendante Mélusine et son studio352, dont Stéphan Roelants est créateur et patron. Le Belge compte surtout profiter de Cannes en tant que «passerelle de vente» où le tracteur devrait attirer l'attention de potentiels acheteurs sur «Panique au village», film qui anime des figurines de villageois et fait sauter des vaches en parachute.