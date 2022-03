Le CIO poursuit sa course au dopage

L'organisme a décidé mercredi d'analyser des échantillons sanguins de certains athlètes des Jeux de Pékin, en utilisant le tout nouveau test de détection de la CERA.

La CERA, une EPO de troisième génération dont les effets se font sentir plus longtemps, avait été décelée pour la toute première fois en juillet dernier dans les urines du cycliste italien Riccardo Ricco lors de la Grande Boucle.

Deux nouveaux cas de dopage à la CERA, touchant l'Italien Leonardo Piepoli et l'Allemand Stefan Schumacher sont tombés cette semaine, plus de trois mois après l'arrivée du peloton sur les Champs-Elysées. Et d'autres pourraient suivre.