Serge Breyer : «Le circuit de la cavalcade de Pétange s'étend sur 5 kilomètres»

LUXEMBOURG – Serge Breyer, chef de service culture et communication de la Ville de Pétange, est cette semaine l’invité de la «Story» de L’essentiel Radio.

La séquence du 13 février

Comment se préparent les chars pour la cavalcade? «On a des sociétés locales qui disposent déjà de leurs chars et qui sont en train de les transformer», explique Serge Breyer, chef de service culture et communication de la Ville de Pétange. On peut aussi louer des chars». Le circuit de la cavalcade de Pétange s'étend de cinq kilomètres.