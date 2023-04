Le cliché dingue de Ja Morant «assis» sur LeBron James

Dans la nuit de lundi à mardi, les Lakers ont mis les Grizzlies au bord du précipice, au terme d'un match N.4 très intense au 1er tour des play-offs de la NBA, qui a viré à l'avantage des Californiens quand LeBron James l'a décidé. Son panier à huit dixièmes du buzzer a arraché la prolongation, alors que Memphis pensait avoir fait le plus dur en prenant l'avantage six secondes plus tôt, par Desmond Bane, excellent (36 pts), sur une passe de Ja Morant (19 pts).

Dans l'«overtime», l'inoxydable «LBJ», 38 ans et la rage de vaincre nullement rassasiée, a fini le travail en inscrivant 6 des 13 points de son équipe. Il a fini avec 22 pions et 20 rebonds. Le dernier à avoir réussi 20 et 20 en play-offs sous le maillot des Lakers est Shaquille O'Neal, et il avait 32 ans en 2004. Les Lakers mènent donc 3-1 contre les Grizzlies (117-111 a.p.).