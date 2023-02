«Le client ne doit pas céder à la pression des fraudeurs»

Et là, sans se méfier, il leur donne les identifiants Luxtrust qui leur permettent de siphonner son compte en banque en temps réel. L'Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL) alerte sur une «recrudescence alarmante» des tentatives de fraude financière en ligne, signalées par ses membres.

«Les malfaiteurs ont grandement amélioré leurs techniques, souligne Jerry Grbic, CEO de l’ABBL. On imagine les victimes de fraude comme des personnes âgées peu au fait des nouvelles technologies, mais en réalité, de plus en plus de jeunes très éduqués se font berner».