Cour royale de Belgique: Le clin d'oeil de la princesse Elisabeth à son arrière-arrière-grand-mère

L'occasion de se souvenir que la reine Elisabeth - nièce de l'impératrice Sissi et grand-mère de Joséphine-Charlotte, Grande-Duchesse du Luxembourg - était passionnée par l'Égypte et avait assisté à l'ouverture de la tombe de Toutankhamon en février 2023.

1923 - 2023: à l'occasion du centenaire de la visite de la reine Elisabeth de Belgique - une exposition lui est d'ailleurs consacrée au Palais Empain au Caire - la princesse du même nom et sa mère, la reine Mathilde, se sont envolés pour l'Égypte.

L'occasion de se souvenir que la reine Elisabeth - nièce de l'impératrice Sissi et grand-mère de Joséphine-Charlotte, Grande-Duchesse du Luxembourg - était passionnée par l'Égypte et avait assisté à l'ouverture de la tombe de Toutankhamon en février 1923. Aux côtés de l'égyptologue belge Jean Capart, invités par les célèbres Howard Carter et Lord Carnarvon à participer à l'ouverture de la chambre funéraire du pharaon.