Red Hot Chili Peppers - Le clip «Californication» est devenu un jeu vidéo

Le groupe américain Red Hot Chili Peppers a marqué les esprits avec son clip de «Californication». Dans la vidéo, parue à la fin des années 1990, on découvrait le chanteur Anthony Kiedis, le batteur Chad Smith, le bassiste Flea et le guitariste John Frusciante, en personnages de jeu vidéo. Inspirés par le hit de l’époque «Crazy Taxi», les réalisateurs Jonathan Dayton et Valerie Faris avaient imaginé un niveau d’aventure pour chaque membre du combo.

Désormais, ce jeu existe pour de vrai. C’est Miquel Camps Orteza, un développeur espagnol à la recherche d’un emploi, qui l’a créé pour montrer toute l’étendue de son talent. «J’avais tellement envie de jouer à ce jeu! Nous sommes en 2022 et je n’ai vu personne le créer. Alors je me suis lancé le défi de le faire. J’ai sélectionné quelques moments clés du clip et je les ai transformés en sept niveaux, chacun avec des mécanismes de jeu différents», a-t-il expliqué. Histoire de ne pas avoir d’ennui avec les droits d’auteur, celui qui réside à Madrid n’a pas intégré la musique des Red Hot Chili Peppers. En revanche, il est possible d’écouter «Californication» en jouant, sur MacOS et Windows, en actionnant un lien YouTube.