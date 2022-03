Trailer : Le clip «hot» de Greg le millionnaire

À 35 ans, l’ex-faux millionnaire de TF1 Greg Basso est fortement pressenti pour intégrer «La Ferme célébrités», dès le 29 janvier sur la Une.

Par ailleurs, l’ancien strip-teaseur est devenu chanteur et va débarquer avec un clip intitulé «Sex Appeal». Dans cette vidéo, on voit des hommes et des femmes en pleine orgie sexuelle.