«Sweetest pie» : Le sulfureux clip de Dua Lipa et Megan Thee Stallion

Les deux artistes ont uni leurs voix et leurs univers dans un titre qui cartonne déjà.

Le clip a été mis en ligne vendredi et compte déjà plus de trois millions de vues sur YouTube : la «Sweetest pie» (la plus douce des tartes) de Dua Lipa et Megan Thee Stallion fait déjà un carton quelques heures après sa sortie. Le clip a été réalisé par un certain Dave Myers, qui n'est pas un inconnu puisqu'il a été récompensé par un Grammy Award pour le clip «Humble» de Kendrick Lamar et un MTV Music Award pour celui de «Firework» de Katy Perry. Un gage d’efficacité donc.