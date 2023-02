Buzz : Le clip torride de Bilal Hassani fait scandale

On y voit le jeune artiste et l’impressionnant hardeur au crâne tatoué et au torse velu en train de s’embrasser et de s’enlacer langoureusement dans le lit défait d’une chambre d’hôtel. Enchanté par cette sulfureuse expérience, Bilal a posté sur Instagram des photos du tournage du clip réalisé par Alexis Langlois, qui s’est fait un nom dans le milieu du cinéma queer. «Je me sens m’envoler», a-t-il écrit en légende, avant de remercier chaleureusement François Sagat d’avoir participé à ce projet.