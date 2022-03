Le clone du «Scrabble» menacé sur Facebook

Le groupe de jouets Hasbro a déposé une plainte en justice contre les auteurs de «Scrabulous».

Hasbro, copropriétaire avec Mattel des droits du «Scrabble», a déposé une plainte pour piratage devant un tribunal de New York contre les frères Rajat et Jayant Agarwalla, les deux Indiens qui ont lancé l’application «Scrabulous» sur Facebook.

Rajat et Jayant Agarwalla, les deux créateurs de «Scrabulous», basés à Kolkata (Inde), revendiquent plus de 500000 utilisateurs par jour. Leur application est l’une des dix plus populaires auprès des 90 millions de membres de Facebook.