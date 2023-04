Espagne: Le club de basket grille la double vie de son capitaine en un seul tweet

Ah! La magie des réseaux sociaux, ce monde où rien ne reste secret bien longtemps. Sergio de la Fuente, capitaine d’une équipe de basket de deuxième division espagnole, l’a appris à ses dépens. Tout partait pourtant d’une belle attention du Real Valladolid de Baloncesto. Le 6 avril, le club a publié sur Twitter des photos d’une jeune maman portant dans ses bras un mignon petit bébé. «Bienvenue dans ce monde, Carlota! Et félicitations à Laura et Sergio pour cette excellente nouvelle!» pouvait-on lire dans ce joyeux tweet.

Parmi le flot de réactions attendries et enjouées, un commentaire a créé un énorme malaise dans la twittosphère: «Tiens donc! Eh bien quelle surprise! Ce garçon était le petit ami de ma sœur jusqu’à hier! Ils étaient ensemble depuis 3 ans! Oh et puis rien. Qu’il soit très heureux et vive le polyamour!» a ironisé l’internaute. «Je peux en témoigner», a abondé Fer San Emeterio, ancien joueur et accessoirement mari de l’auteure de ce commentaire.